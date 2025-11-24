Taxi a Bergamo per due anni i tassisti potranno chiedere una seconda licenza

Bergamo. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato una delibera con gli indirizzi per il potenziamento del trasporto pubblico non di linea, ovvero i taxi e i servizi di noleggio con conducente ( Ncc ). “Un pacchetto di misure strategiche – spiegano da Palafrizzoni – pensato per rispondere all’incremento strutturale e straordinario della domanda di mobilità in vista dei prossimi grandi eventi che coinvolgeranno la città e il territorio”. Viene introdotta una misura sperimentale che permetterà di aumentare temporaneamente il numero di taxi in circolazione: grazie a quanto previsto dalla normativa nazionale, i tassisti attualmente attivi a Bergamo potranno richiedere una seconda licenza, e quindi utilizzare una seconda auto taxi, per un periodo massimo di due anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

