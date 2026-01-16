Filma di nascosto l' appuntamento e pubblica il video su internet | denunciato
Filmare un incontro senza consenso, anche con occhiali smart, e pubblicare il video online può comportare conseguenze legali. Questa pratica, infatti, può essere considerata una violazione della privacy e portare a sanzioni penali. È importante rispettare i diritti delle persone e agire sempre nel rispetto della legge, evitando comportamenti che possano compromettere la tutela della privacy altrui.
Ha filmato (di nascosto) l'appuntamento con i suoi occhiali smart con telecamera e ha poi pubblicato su internet il video. Quando la ragazza con cui era uscito l'ha scoperto, lui è stato denunciato.É successo nel Vco, dove i carabinieri di Domodossola hanno denunciato un giovane residente nella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
