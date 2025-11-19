Agenti immobiliari Fiaip Montanari è il presidente
Rinnovate le cariche istituzionali della Federazione italiana agenti immobiliari professionali dell’area spezzina. Nel corso della seduta dell’assemblea provinciale Fiaip, svolta nella sede di Confindustria La Spezia, si sono tenute le elezioni per il presidente provinciale e per il nuovo consiglio direttivo che guiderà il collegio spezzino nel quadriennio 2025–2029. Matteo Montanari, che in passato aveva già ricoperto ruoli dirigenziali all’interno della federazione, torna alla guida del collegio con un programma orientato alla continuità e al rafforzamento della categoria sul territorio. Accanto al presidente, è stato definito il nuovo consiglio direttivo provinciale, composto da Valeria Ricci, Roberta Luchesini, Alessia Di Martino e Valentina Bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
