confindustria la spezia in visita a leonardo divisione elettronica ba defence

I rappresentanti di Confindustria La Spezia sono stati ieri nella sede di Leonardo, alla Divisione Elettronica BA Defence. La visita fa parte di un incontro tra i vertici dell’associazione e il personale dell’azienda, che si occupa di tecnologia e difesa. I partecipanti hanno osservato da vicino i progetti in corso e hanno discusso delle sfide del settore. La visita si inserisce in una serie di incontri tra le imprese locali e le grandi realtà industriali nazionali.

La Spezia, 6 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi i componenti del consiglio di presidenza di Confindustria La Spezia e rappresentanti del Progetto Filiera Difesa dell’associazione hanno visitato la sede spezzina di Leonardo - Divisione Elettronica BA Defence. La delegazione è stata accolta da Luca Perazzo, Defence Business Deputy Managing Director e Vicepresidente di Confindustria La Spezia, che ha illustrato le varie divisioni del Gruppo, le attività strategiche del sito, i principali programmi in corso e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento al ruolo della filiera locale e nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

