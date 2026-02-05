Dopo la vittoria contro la Juve nei quarti di finale di Coppa Italia, l’allenatore dell’Atalanta, Palladino, ha parlato a lungo in conferenza stampa. Ha commentato la prestazione della squadra e le decisioni tattiche, senza nascondere soddisfazione per il risultato. Palladino si è concentrato anche sulle prossime sfide, sottolineando l’impegno di tutti i giocatori per continuare a fare bene.

Locatelli Juve, occhio alle sirene estere: può sostituire uno dei senatori della Premier League! Ecco chi lo vuole Calciomercato Juventus, Di Marzio spiega tutto: «En-Nesyri, Kolo Muani e Icardi, ecco come mai non è arrivato nessun attaccante a gennaio» Rinnovo Yildiz, c’è la data per la firma: la Juventus non vuole andare oltre quella partita! La rivelazione Gnabry Juve, fine del sogno di mercato: il tedesco ha rinnovato con il Bayern Monaco. Tutti i dettagli e il comunicato ufficiale Tonali alla Juve, Guardiola in pressing sul centrocampista. Colloquio dopo la partita: «Ecco che cosa ci siamo detti» – VIDEO Zauli sull’ex Juve Iling Junior: «Un giocatore di alto livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Palladino post Atalanta Juve Coppa Italia: le sue dichiarazioni

Approfondimenti su Palladino Juve

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Palladino Juve

Argomenti discussi: Palladino: Perché ho tolto Scamacca! Ederson top, perché mi fa arrabbiare. Ahanor, CDK, Scalvini…; Bellanova quasi in gruppo e Krstovic in conferenza: solo buone notizie per Palladino; Schietto e diretto, Nikola Krstovic senza fronzoli: Non conta quanto gioco, voglio aiutare la squadra; Palladino post Como Atalanta | Una partita che ci dà consapevolezza Ahanor era dispiaciuto ecco cosa ci siamo detti.

Atalanta, a breve la conferenza di mister Raffaele Palladino post Juve23:03 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Juve nel post gara.. m.tuttomercatoweb.com

Palladino: Ci serviva stare nella difficoltà, ho ringraziato tuttiIl tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino commenta in conferenza stampa lo 0-0 eroico dei suoi, con tanto di rigore parato all’ultimo secondo da Carnesecchi su Nico Paz. Preferivo giocarmela 11 con ... calcioatalanta.it

ATALANTA IN VANTAGGIO DOPO 45 MINUTI La Juve rientra negli spogliatoi sotto di un gol. Al 26’ il direttore di gara viene richiamato al VAR per un tocco di mano di Bremer: dal dischetto si presenta Scamacca che, glaciale, non sbaglia. #Tuttosport #Juv x.com

Koopmeiners contro il suo passato: verso una maglia da titolare in Atalanta-Juventus facebook