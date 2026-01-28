Al via il nuovo Anno Accademico del Conservatorio

Questa mattina il Conservatorio di musica “Morlacchi” ha aperto ufficialmente il nuovo Anno Accademico. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di studenti, docenti e autorità, ha celebrato l’ingresso di un nuovo ciclo di studi tra musica, tradizione e innovazione. Gli studenti hanno ascoltato i discorsi di benvenuto e hanno preso parte a momenti di confronto, segnando l’inizio di un’altra stagione di impegno e passione.

Con una cerimonia tra storia e futuro viene inaugurato oggi il nuovo Anno Accademico del Conservatorio di musica "Morlacchi". Il programma prevede un doppio appuntamento di scena all'Auditorium in piazza Mariotti. Si comincia alle 19, con la presentazione del libro "Storia del Conservatorio "F. Morlacchi" di Perugia (1871–2024)" a cura di Maria Grazia Sità, Francesco Scarpellini Pancrazi e Nicola Lucarelli, edito da Libreria Musicale Italiana. Con Sità, docente di Storia della Musica, dialogherà il musicologo e pianista Guido Salvetti. Scritto da docenti, ex docenti, studenti ed ex studenti, il volume, nato nel 2024 in occasione del cinquantenario della statizzazione del Conservatorio (prima Istituzione di alta cultura dell'Umbria), rappresenta un racconto corale che compone una visione complessiva, unitaria ma ricca di sfaccettature.

