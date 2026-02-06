Complimenti… Sanremo 2026 polemica su Carlo Conti dopo l’annuncio degli ultimi co-conduttori

La polemica su Carlo Conti non si placa dopo l’annuncio dei nomi dei nuovi co-conduttori di Sanremo 2026. Mentre la data di inizio, il 24 febbraio, si avvicina, cresce l’attesa e anche le critiche sui social. La scelta dei personaggi coinvolti ha acceso discussioni tra chi apprezza e chi invece mette in dubbio la direzione della manifestazione. La situazione resta calda, e il festival si prepara a essere al centro dell’attenzione anche per le reazioni che susciterà.

Continuano gli annunci sulle co-conduzioni del Festival di Sanremo 2026, al via martedì 24 febbraio, e ogni nuova comunicazione contribuisce a definire il clima che accompagnerà la prossima edizione della kermesse. Carlo Conti, alla guida della manifestazione, ha scelto ancora una volta i social per aggiornare il pubblico, rendendo noti alcuni dei volti che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston nelle varie serate. Una strategia di comunicazione che punta a creare attesa, ma che in questo caso ha acceso anche un dibattito. Attraverso un post su Instagram, Conti ha annunciato che nella serata di giovedì 26 febbraio al suo fianco ci sarà un comico. Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei comici che arricchiranno le serate del Festival di Sanremo 2026. Lillo, attualmente al cinema con Agata Christian – Delitto sulle nevi, sarà protagonista merco ... Dopo l'annuncio di Carlo Conti su Sanremo 2026, scoppia la polemica: Selvaggia Lucarelli contro Andrea Pucci. Dopo che Carlo Conti ha annunciato Andrea Pucci come co-conduttore della serata di giovedì a Sanremo Selvaggia Lucarelli, e non solo, ha postato sui suoi social delle cose pubblicate dal comico piuttosto sconvenienti: "Complimenti a Carlo Conti, dopo facebook L'ultimo annuncio del direttore artistico Carlo Conti agita i social e il pubblico.

