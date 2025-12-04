Rilancio del centro storico Confcommercio chiede un consiglio comunale ad hoc per ridare vita al cuore della città
Il presidente di Confcommercio cesenate, Augusto Patrignani, lancia un appello all’amministrazione comunale chiedendo di convocare a inizio anno un consiglio comunale tematico dedicato esclusivamente al rilancio del centro storico. Un appuntamento che, secondo il presidente, dovrebbe diventare il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
