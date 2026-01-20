Le allergie cutanee si manifestano spesso con pomfi pruriginosi, che possono apparire improvvisamente senza cause evidenti. Questi segni possono comparire in diverse aree del corpo e causare disagio sia estetico sia legato al prurito. La Professoressa Pucci Romano spiega come riconoscere i sintomi e quali sono le possibili cause di queste reazioni, offrendo consigli pratici per affrontarle in modo appropriato.

H o pomfi pruriginosi localizzati in varie parti del corpo. Sono comparsi senza una causa apparente ma mi creano disagio, sia dal punto di vista estetico che per la gestione del prurito. Potrebbe trattarsi di una reazione allergica? Quali sono le cause più comuni e come si possono riconoscere e curare questi disturbi della pelle? Rachele

© Iodonna.it - Come si manifestano le allergie sulla pelle? La Professoressa Pucci Romano risponde alla domanda di una lettrice che ha visto comparire dei pomfi pruriginosi sul suo corpo

