andare al polo nord per ritrovare se stessi

Con il Bodo si parla sempre del freddo, del campo sintetico e quasi mai della trappola retorica che rappresenta, ancora prima che di campo. Se si perde, infatti, si è perso persino con il Bodo; se si vince, invece, si è vinto solo con il Bodo. Su Ultimo Uomo abbiamo parlato a più riprese delle meraviglie di questa squadra norvegese: spesso nel Bello del Giovedì, quando ancora pensavamo che potessimo relegare questo club nelle coppe minori, e più approfonditamente alla fine della scorsa stagione, quando Marco D’Ottavi ne scrisse poco prima di un quarto di finale di Europa League contro la Lazio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

