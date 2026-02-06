Colloquio Meloni-Vance confermata la solidità del rapporto strategico Italia-Usa

Da agi.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance. L’incontro si è concentrato sulla collaborazione tra i due paesi, confermando la solidità del rapporto strategico tra Italia e Usa. Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo stretto, mentre Vance ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’Italia su diversi fronti. La visita si è svolta in un clima di collaborazione e fiducia reciproca.

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto in prefettura, a  Milano,  la delegazione  Usa  guidata dal vicepresidente americano. “Do il benvenuto al vicepresidente  J.D. Vance  e al segretario di Stato  Marco Rubio. Sono qui per la  cerimonia inaugurale delle Olimpiadi  ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre  relazioni bilaterali ”. L'incontro è durato due ore e mezza, ed è stato seguito da un pranzo sempre in prefettura. Meloni, "rafforziamo la cooperazione con gli Usa". “ Italia e Stati Uniti  - ha spiegato la premier - intrattengono  rapporti molto significativi  da sempre, stiamo lavorando su molte  questioni bilaterali  ovviamente di rafforzamento della nostra  cooperazione  ma anche sugli altri  dossier internazionali  che sono aperti. 🔗 Leggi su Agi.it

colloquio meloni vance confermata la solidit224 del rapporto strategico italia usa

© Agi.it - Colloquio Meloni-Vance, "confermata la solidità del rapporto strategico Italia-Usa"

Approfondimenti su Meloni Vance

Meloni-Vance: "Rapporto strategico"

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti J.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Meloni Vance

Argomenti discussi: Colloquio Meloni-Vance, confermata la solidità del rapporto strategico Italia-Usa; Giochi invernali, Meloni a Vance: L'Occidente alla base del futuro da costruire insieme; Governo: da Meloni-Vance 'visioni comuni su sfide globali e sicurezza energetica'; Incontro Meloni-Vance a Milano, confermato rapporto strategico Italia-Usa.

colloquio meloni vance confermataColloquio Meloni-Vance, confermata la solidità del rapporto strategico Italia-USAAGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto in prefettura, a Milano, la delegazione Usa guidata dal vicepresidente americano. Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segre ... msn.com

colloquio meloni vance confermataGiorgia Meloni incontra J.D. Vance a Milano: confermata la solidità del partenariato Italia?USAMeloni e Vance si incontrano a Milano e confermano la solidità del partenariato Italia?USA, con focus su energia e crisi internazionali ... ilmetropolitano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.