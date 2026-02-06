Colloquio Meloni-Vance confermata la solidità del rapporto strategico Italia-Usa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance. L’incontro si è concentrato sulla collaborazione tra i due paesi, confermando la solidità del rapporto strategico tra Italia e Usa. Meloni ha sottolineato l’importanza di mantenere un dialogo stretto, mentre Vance ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’Italia su diversi fronti. La visita si è svolta in un clima di collaborazione e fiducia reciproca.

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto in prefettura, a Milano, la delegazione Usa guidata dal vicepresidente americano. "Do il benvenuto al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi ma è anche un'occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali ". L'incontro è durato due ore e mezza, ed è stato seguito da un pranzo sempre in prefettura. Meloni, "rafforziamo la cooperazione con gli Usa". " Italia e Stati Uniti - ha spiegato la premier - intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti.

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti J.

