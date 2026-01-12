Romantik | amore musica e follia in Robert Schumann

Scopri la vita di Robert Schumann, compositore e figura chiave del Romanticismo, attraverso un racconto che esplora il suo amore per la musica e il rapporto con la moglie Clara. Romina Bonciani e Fulvio Ferrati presentano questa narrazione, arricchita dalla regia di Roberto Riviello, offrendo un approfondimento sulla loro relazione e il contesto storico in cui vissero.

L'appassionante storia del grande compositore Robert Schumann e della moglie Clara raccontata da Romina Bonciani e Fulvio Ferrati con il testo e la regia di Roberto Riviello. Paola Morganti esegue celebri brani del repertorio schumanniano, che rappresentano l'apice del Romanticismo musicale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: “Die My Love”, la maternità tra amore e follia Leggi anche: Chopin e Schumann nel concerto di Nikolay Khozyainov La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quando l’amore è follia Viaggio nel repertorio barocco - Un concerto gratuito a Spilamberto esplora la follia d'amore nella musica napoletana del Seicento e Settecento, con contralto, violoncello, tiorba, chitarra barocca e clavicembalo. ilrestodelcarlino.it Sono romantico e appassionato della vita e dell'amore, della professione che mi aspettava - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.