CM Punk | Ecco cosa penso della scelta di Roman Reigns e dell’essere sulla copertina di WWE 2K26?

CM Punk commenta la scelta di Roman Reigns di affrontarlo a WrestleMania 42. Durante lo show Up&K26 Adams, il campione mondiale dei pesi massimi ha detto che si aspetta una grande sfida e ha spiegato la differenza tra essere headliner della prima o della seconda serata. Ha anche parlato della sua apparizione sulla copertina di WWE 2K26, dicendo che è un onore, ma che ciò non cambia il suo modo di vedere il match contro Reigns.

Il campione mondiale dei pesi massimi CM Punk è recentemente apparso allo show Up&K26 Adams, dove ha parlato della scelta di Roman Reigns di affrontarlo come avversario a WrestleMania 42, della differenza tra essere headliner della prima e della seconda serata dello Showcase of Immortals e dell’essere apparso sulla copertina di WWE 2K26. Punk e Roman hanno avuto un segmento promozionale sensazionale lunedì sera durante RAW. Il segmento si è concluso con Roman che ha dichiarato di aver scelto Punk come suo avversario a WrestleMania 42 perché odia il campione mondiale dei pesi massimi e lo ha sempre odiato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Durante il Royal Rumble Kickoff Show, è stato annunciato che CM Punk sarà il volto di WWE 2K26.

