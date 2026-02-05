CM Punk si esprime sul suo match con Roman Reigns

Roman Reigns si presenta a Raw e annuncia con fermezza la sua scelta per WrestleMania. Il campione indiscusso si è mostrato deciso a confermare il suo status e ha lasciato intendere che il suo prossimo match sarà uno dei più importanti dell’anno. Nel frattempo, CM Punk ha commentato il suo recente incontro con Reigns, senza risparmiarsi critiche e opinioni dirette.

Roman Reigns, campione indiscusso di WWE, si è presentato con decisione a Raw, appena dopo aver trionfato nel recente Royal Rumble Match, per dichiarare ufficialmente quale titolo mondiale ha scelto di mettere in palio a WrestleMania 42. La decisione non è soltanto il prologo di un prossimo incontro di grande rilevanza, ma anche una sfida diretta a un avversario di grande calibro, CM Punk, con cui si preannuncia un confronto di straordinario livello e intensità. In una dichiarazione rilasciata ai microfoni di Up & Adams, CM Punk ha manifestato un atteggiamento diametralmente opposto rispetto a quello che potrebbe essere l'aspettativa di ostilità.

