Geolier Guè Kid Yugi e Tony Boy mettono il turbo al 2026 a suon di hip hop | ecco la battaglia in classifica che si annuncia scoppiettante

Nel 2026, la scena hip hop italiana si prepara a vivere un anno intenso, con artisti come Geolier, Guè, Kid Yugi e Tony Boy pronti a dominare le classifiche. Mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, il mese di gennaio si prospetta ricco di uscite e collaborazioni che rafforzano la presenza di questo genere nel panorama musicale nazionale. Un periodo di fermento che segna un nuovo capitolo per l’hip hop italiano.

Anno nuovo, scarica di hip hop adrenalinica in arrivo. Il mese di gennaio, in attesa dell’arrivo il 24 febbraio del Festival di Sanremo 2026, sarà caratterizzato dalla carica dell’hip hop con alcuni tra gli esponenti più importanti della scena italiana. Ad aprire le danze è Tony Boy con “Trauma”, oggi 2 gennaio, il 9 arriva Guè con “Fastlife 5: Audio Luxury”, il 16 “Tutto è possibile” segna il ritorno di Geolier mentre il 30 gennaio a chiudere la carica sarà il golden boy Kid Yugi con “Anche gli eroi muoiono”. Insomma ce n’è per tutti i gusti per chi ama il genere e, di certo, c’è da scommettere che la battaglia in classifica sarà alquanto vivace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Geolier, Guè, Kid Yugi e Tony Boy mettono il turbo al 2026 a suon di hip hop: ecco la battaglia in classifica che si annuncia scoppiettante Leggi anche: Mika, Geolier, Tony Boy tra gli album in uscita nel mese di gennaio 2026 Leggi anche: Kid Yugi annuncia l’album Anche gli eroi muoiono La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Geolier, Guè, Kid Yugi e Tony Boy mettono il turbo al 2026 a suon di hip hop: ecco la battaglia in classifica che si annuncia scoppiettante - Geolier, Guè, Kid Yugi e Tony Boy rilasciano i loro nuovi album a gennaio 2026: chi vincerà la battaglia in classifica? ilfattoquotidiano.it

Nel nuovo disco di Geolier ci sono Pino Daniele e 50 Cent - Ospiti illustri in "Tutto è possibile", l'album del rapper napoletano in uscita il 16 gennaio 2026 ... rockol.it

«Anche gli eroi muoiono», Kid Yugi svela titolo e copertina del nuovo album, un progetto concettuale tra rap, introspezione e cinema - Il terzo disco in studio del rapper pugliese esce il 30 gennaio 2026, accompagnato da un trailer cinematografico con Filippo Timi e da edizioni limitate fisiche con taccuino illustrato È ufficiale: ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Certificazioni FIMI di TY1 *SINGOLI: -C’est la vie (feat. Dosseh, Capo Plaza): Disco d’oro (+35.000) -Fantasmi (feat. Geolier, Marracash): Disco di platino (+100.000) -Monopolio (feat. Kid Yugi, Nerissima Serpe): Disco di platino (+100.000) -Stanotte (feat. Coez, - facebook.com facebook

