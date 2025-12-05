Eurovision Song Contest 2026 | Israele autorizzato a partecipare

Israele è autorizzato a partecipare all'Eurovision Song Contest 2026. Molti Paesi avevano chiesto l'esclusione a causa della guerra a Gaza. Israele autorizzato a partecipare all'Eurovision Song Contest 2026 I membri dell'Unione europea di radiodiffusione (EBU) hanno autorizzato la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest 2026. L'annuncio creerà molte polemiche. Nelle scorse settimane, infatti, molte

