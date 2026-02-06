cinque artisti per cinque materiali | benedini coletta cuschera de marchi ?ki

La Paula Seegy Gallery di Milano apre le sue porte a una mostra tutta dedicata ai cinque artisti che lavorano con materiali diversi. Da oggi e fino al 19 marzo, i visitatori possono scoprire le opere di Benedini, Coletta, Cuschera, De Marchi e?ki, che portano in scena le loro creazioni utilizzando tecniche e materiali differenti. La curatela di Luigi Sansone guida il pubblico attraverso un percorso vario e stimolante, che mette in evidenza le diverse interpretazioni di ciascun artista.

La Paula Seegy Gallery di Milano presenta la mostra "Cinque artisti per cinque materiali: Benedini, Coletta, Cuschera, De Marchi,?ki" a cura di Luigi Sansone, dal 5 febbraio al 19 marzo. Dedicata alla scultura contemporanea, la collettiva riunisce artisti che da anni conducono una ricerca.

