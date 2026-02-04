Dormire nella camera di Cathy di Cime Tempestose | come fare per provare l'esperienza gratuita

Se avete sempre desiderato vivere una notte come Heathcliff e Catherine, ora potete provarci gratis. È in arrivo un’esperienza speciale che permette di dormire nella camera di Cathy, ispirata al romanzo di Emily Brontë. Basta seguire alcune semplici istruzioni e si avrà l’opportunità di immergersi nell’atmosfera del celebre racconto.

Sognate di trascorrere una notte come Heathcliff e Catherine di Cime Tempestose (alias Jacob Elordi e Margot Robbie)? Presto sarà possibile farlo: ecco come.

