Juve Primavera, Padoin esalta la squadra: il successo contro la Roma è merito dei duelli vinti. Fiducia per il prossimo match in Norvegia. Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha espresso grande soddisfazione al termine della sfida contro la Roma Primavera, vinta per 1-0 a Vinovo. L’incontro era valido per la dodicesima giornata di campionato e ha proiettato i bianconeri verso le zone playoff. Padoin ha spiegato la chiave tattica del successo. Il tecnico aveva voluto improntare la partita sui duelli, perché crede che i ragazzi siano molto cresciuti e abili nel contrastare gli avversari anche uomo a uomo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, mister Padoin non ha nessun dubbio: «Grande soddisfazione, gruppo solido». Focus spostato sul prossimo match in Norvegia