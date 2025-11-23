Juve Primavera mister Padoin non ha nessun dubbio | Grande soddisfazione gruppo solido Focus spostato sul prossimo match in Norvegia
Juve Primavera, Padoin esalta la squadra: il successo contro la Roma è merito dei duelli vinti. Fiducia per il prossimo match in Norvegia. Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha espresso grande soddisfazione al termine della sfida contro la Roma Primavera, vinta per 1-0 a Vinovo. L’incontro era valido per la dodicesima giornata di campionato e ha proiettato i bianconeri verso le zone playoff. Padoin ha spiegato la chiave tattica del successo. Il tecnico aveva voluto improntare la partita sui duelli, perché crede che i ragazzi siano molto cresciuti e abili nel contrastare gli avversari anche uomo a uomo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
VIDEO Colpaccio Juve Primavera: battuta la Roma 1-0, gol di Rizzo https://ow.ly/kbXZ50Xwg1G - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO Colpaccio Juve Primavera: battuta la Roma 1-0, gol di Rizzo ow.ly/kbXZ50Xwg1G Vai su X
Primavera Juve, Rizzo decide la sfida con la Roma: bianconeri di nuovo in corsa playoff - I bianconeri guidati da Padoin riescono a superare i giallorossi e a trovare il secondo successo consecutivo in campionato ... Lo riporta tuttosport.com
Juventus U20-Roma 1-0, finale: decide il gol di Rizzo, seconda vittoria consecutiva per Padoin - La Juventus batte la Roma e ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo il successo contro il Milan. Come scrive tuttojuve.com
Juventus Primavera-Roma 1-0, le pagelle: Rizzo match-winner, Huli salva i bianconeri - I nostri voti e i giudizi al protagonisti del match tra Juventus Primavera e Roma. Secondo ilbianconero.com