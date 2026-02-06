Chiara Polita presenta Di fulmini e tempesta in un incontro aperto a studenti e cittadini
Un pomeriggio di dialogo, ascolto e confronto attorno alla parola scritta: Mercoledì 11 febbraio, alle ore 18.30, Chiara Polita presenta il suo libro Di fulmini e tempesta nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza, pensato come uno spazio vivo di scambio tra l’autrice e gli studenti delle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
