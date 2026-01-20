Lucio Presta presenta il suo libro ‘L’Uragano – Sole fulmini e saette’ a Milano ecco quando

Il 14 febbraio a Milano, Lucio Presta presenta il suo nuovo libro, “L’Uragano – Sole, fulmini e saette”, presso la Galleria alle ore 18:00. L’evento offre l’opportunità di scoprire il lavoro dell’autore, conosciuto nel panorama culturale italiano, attraverso una presentazione dedicata e ricca di spunti. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire i temi trattati nel volume e conoscere più da vicino l’autore.

Il libro di Lucio Presta non è uno qualsiasi. Sta per uscire, infatti, un libro che potrebbe preoccupare molti personaggi dello spettacolo. L’autore è il grande agente dello spettacolo Lucio Presta. In questi casi, essere citati può essere dannoso non esserlo può essere molto peggio. Il titolo del volume di Lucio Presta, edito da Piemme, è “L’Uragano – Sole, fulmini e saette” e uscirà il 10 febbraio in tutte le librerie. Già da ora è disponibile in preorder su tutti gli store digitali autorizzati. Nel suo libro Presta, come rivelato da lui stesso racconta la sua storia e com’è diventato l’agente dello spettacolo più importante nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Novella2000.it

