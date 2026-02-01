monza si mette gli sci neve artificiale in piazza e le mascotte tina e milo

Monza si trasforma in una piccola stazione sciistica. In piazza Trento e Trieste, tra il monumento ai Caduti e le aiuole, è stata allestita una pista da sci di fondo di 170 metri, ricoperta di neve artificiale. La città ha deciso di mettere gli sci ai piedi, con le mascotte Tina e Milo a fare da cornice. È un modo diverso per aspettare la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

La città si è messa gli sci ai piedi. In piazza Trento e Trieste, tra il monumento ai Caduti e le aiuole che guardano al municipio, è comparsa una piccola pista da sci di fondo: 170 metri di neveplast, tecnologia e passione alpina, per accompagnare l’attesa della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. La pista, allestita ieri e aperta anche oggi, accoglie gli under 14 dalle 10 alle 18, con turni di circa 15 minuti seguiti dai maestri di sci. Un fine settimana di emozioni, prima dello smontaggio di domani per lasciare spazio alle celebrazioni. A rendere ancora più magico il clima, ieri pomeriggio, dalle 13 alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Monza si prepara un evento speciale in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per mercoledì 4 febbraio, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina.

