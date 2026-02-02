Foggia rafforza la retroguardia | ufficializzato il tesseramento del difensore Brosco che arriva dal mercato estero

Il Foggia ha annunciato l’ingaggio di Riccardo Brosco. Il difensore arriva dal Pescara e si lega ai rossoneri fino a giugno 2028. È il primo acquisto ufficiale della società in questa sessione di mercato per rinforzare la linea difensiva. Brosco, che ha già firmato, si prepara a scendere in campo con la nuova maglia nelle prossime partite.

Il Foggia ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Brosco, difensore centrale che passa dal Pescara a titolo definitivo, siglando un contratto valido fino al 30 giugno 2028. L'operazione, conclusa negli ultimi minuti del mercato di febbraio 2026, rappresenta un colpo di qualità per la retroguardia rossonera, impegnata a rafforzare il proprio assetto in vista del proseguo della stagione. Il calciatore, nato a Roma il 3 febbraio 1991, ha maturato un'esperienza solida e internazionale nel calcio italiano, con oltre 470 presenze tra Serie B e Lega Pro. La sua carriera ha preso forma nel settore giovanile della Roma, prima di esordire in Serie B con la Triestina a soli 18 anni.

