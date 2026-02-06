Cestini ignorati rifiuti gettati per strada

A Cormano i rifiuti si accumulano vicino ai cestini, anche in strada e nei parchi. Il sindaco Luigi Magistro lancia un appello al buon senso e invita i cittadini a rispettare l’ambiente e a mantenere pulita la città. La situazione preoccupa le autorità, che chiedono collaborazione a tutti.

Troppi rifiuti lasciati vicino ai cestini delle strade e dei parchi. Scatta l’ appello al buon senso lanciato dal sindaco di Cormano Luigi Magistro: "Tuteliamo il decoro della nostra città e rispettiamo l’ ambiente ". I dati non lasciano dubbi ma, al tempo stesso, "sono preoccupanti" come precisa il sindaco cormanese: dal report di "Econord", il gestore dello smaltimento dei rifiuti a secco, il 90% dei rifiuti raccolti ogni giorno sul territorio cittadino di solito viene trovato (e raccolto) all’esterno o accanto ai cestini. Visto che la quantità annuale dei rifiuti raccolti - e non sono gli ingombranti - è di quasi 210mila chilogrammi, solo 21mila sono recuperati dagli addetti all’interno dei contenitori stradali, mentre quasi 190mila chili sono lasciati sui marciapiedi, sulle carreggiate stradali, sui vialetti o nei prati dei parchi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il 7 gennaio 2025, i volontari del Wwf di Massa sono intervenuti nel Fescione per rimuovere rifiuti abbandonati e non ritirati regolarmente.

