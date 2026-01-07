Il 7 gennaio 2025, i volontari del Wwf di Massa sono intervenuti nel Fescione per rimuovere rifiuti abbandonati e non ritirati regolarmente. Questa azione mira a sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e a promuovere un ambiente più pulito e rispettato. La presenza di rifiuti nelle aree pubbliche evidenzia l’importanza di responsabilizzare cittadini e istituzioni nel mantenere il decoro e la tutela del territorio.

Massa, 7 gennaio 2025 – Rifiuti che talvolta non vengono ritirati davanti alle abitazioni da chi di dovere nei giorni stabiliti (e qui le responsabilità sono evidenti), rifiuti che troppo spesso vengono abbandonati da incivili nei posti più disparati. Arriva una nuova segnalazione, per quest’ultimo caso, di rifiuti gettati nel fosso Fescione a Poveromo. La denuncia è del Centro didattico del Wwf di Ronchi, che subito si è attivato per ripulire la zona. Volontari del Wwf, infatti, sono all’opera nel fosso Fescione per ripulire l’area dai rifiuti gettati da auto in corsa. “Si tratta di azioni criminali – affermano dal Centro – perchè mettono a rischio la biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti gettati nel Fescione. Volontari del Wwf in azione

