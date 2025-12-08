Bari-Pescara 1-1 gara thrilling con Var protagonista | cronaca tabellino e voti

Un emozionante match tra Bari e Pescara si conclude con un pari 1-1, in un incontro caratterizzato da intense emozioni e decisioni cruciali del VAR. La sfida, decisiva per la classifica, ha visto protagonisti momenti di suspense e tensione, offrendo ai tifosi un spettacolo avvincente e ricco di colpi di scena.

Una vera e propria battaglia da romanzo epico è finita 1-1 tra Bari e Pescara in uno scontro diretto importantissimo. Pescara avanti nel primo tempo con Di Nardo, in 10 per l'espulsione di Olzer dal 30' e raggiunto da Maggiore al minuto 82. Var assoluto protagonista, nel racconto del match. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

