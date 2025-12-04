Nel Torinese l'educazione cinofila arriva a scuola | Educhiamo i giovani per creare adulti consapevoli

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce a Nichelino (Torino) il progetto Gen C di educazione cinofila per studenti della scuola superiore: "Il cane diventa punto di partenza per promuovere la cittadinanza attiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

