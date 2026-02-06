A che ora inizia la Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orario

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 comincerà alle 20 a San Siro, a Milano. L’evento, molto atteso, sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo. Gli atleti e il pubblico si preparano a vivere una serata speciale, con l’inizio ufficiale delle gare che segna l’avvio dei Giochi in Italia.

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 partono con le prime gare, anche se le medaglie arriveranno solo da sabato 7.

