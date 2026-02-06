A che ora inizia la Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orario
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 comincerà alle 20 a San Siro, a Milano. L’evento, molto atteso, sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo. Gli atleti e il pubblico si preparano a vivere una serata speciale, con l’inizio ufficiale delle gare che segna l’avvio dei Giochi in Italia.
. A che ora inizia la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’inizio dell’evento, che andrà in scena a San Siro (Milano) e sarà seguito in tutto il mondo, è in programma alle ore 20. La diretta tv su Rai 1 però inizierà qualche minuto prima: alle ore 19,45. Durata. Ma quanto dura (durata) la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La cerimonia dovrebbe durare circa 3 ore. La messa in onda su Rai 1 è infatti prevista dalle 19,45 alle ore 23. Streaming e tv. Abbiamo visto a che ora inizia ma dove sarà possibile vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 19,45 in chiaro, gratis, su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it
A che ora inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 questa sera e dove vederla in tv
Dove vedere in tv la Cerimonia d’apertura, Olimpiadi Milano Cortina 2026: orario, canale, streaming
Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 partono con le prime gare, anche se le medaglie arriveranno solo da sabato 7.
Come sono organizzate le Olimpiadi di Milano Cortina 2026
