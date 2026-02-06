Cedimento sulla Statale | lavori terminati strade riaperte

I lavori per riparare il cedimento sulla Statale 47 della Valsugana si sono conclusi oggi. Le squadre hanno terminato le operazioni di sistemazione e le strade sono state riaperte al traffico nel pomeriggio. La strada, che era stata chiusa dopo il cedimento vicino a San Cristoforo, torna di nuovo percorribile senza limitazioni.

Si sono conclusi nel pomeriggio di oggi - venerdì 6 febbraio - i lavori per il ripristino della Strada Statale 47 della Valsugana all'altezza di località San Cristoforo, dove qualche giorno fa si è verificato un cedimento in corrispondenza dell'attraversamento del Fosso dei Gamberi. Ora la strada.

