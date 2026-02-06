Caso Musah l’Atalanta lo scarica? Il riscatto da 26 milioni ora è un rebus

Il futuro di Yunus Musah all’Atalanta si fa sempre più incerto. Dopo un’estate di speranze, il centrocampista statunitense si trova ora ai margini della rosa, senza spazio in campo e con il rischio che il riscatto da 26 milioni di euro venga definitivamente sfumato. La situazione sembra peggiorare di giorno in giorno e il club bergamasco non ha ancora deciso se puntare su di lui anche nella prossima stagione.

Si complica terribilmente il futuro di Yunus Musah lontano da Milanello. Il centrocampista statunitense, trasferitosi all’Atalanta nell’ultima sessione estiva con grandi aspettative, sta vivendo un vero e proprio “congelamento” tecnico che mette in serio pericolo il suo riscatto da parte del club bergamasco. I numeri fotografano una crisi di minutaggio profonda: nelle ultime quattro uscite ufficiali della Dea, Musah è rimasto a guardare i compagni dalla panchina per ben tre volte. L’unica parentesi recente risale ai 52 minuti disputati in Champions League contro l’Union St. Gilloise, in una serata peraltro amara per i nerazzurri (sconfitti 1-0). 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Caso Musah, l’Atalanta lo scarica? Il riscatto da 26 milioni ora è un rebus Approfondimenti su Musah Atalanta L’Atalanta ha scoperto Yunus Musah da titolare: “Sono felice come se fosse stato il mio debutto” Zirkzee al Milan: lo United lo dà in prestito ma con l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions (Gazzetta) Joshua Zirkzee potrebbe approdare al Milan in prestito dallo United, con l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Musah Atalanta Argomenti discussi: Milan, altra prova deludente con l’Atalanta per Musah: così il riscatto è un miraggio, l’analisi; Le formazioni ufficiali di Union SG-Atalanta; L'Atalanta perde in Belgio; Union SG-Atalanta 1-0, le pagelle di Serina. Malissimo Samardzic, Sulemana, Hien e Musah. Solo 4 sufficienti. L’Atalanta si prepara al doppio Musa(h)?Dai due Sulemana, prestando Ibrahim al Cagliari per tenersi Kamaldeen, l’attaccante, ai due Musa (h). Il gioco di parole usato da L’Eco di Bergamo per introdurre il possibile obiettivo di mercato, Pet ... calcioatalanta.it ST. GILLOISE-ATALANTA 1-0A Bruxelles vince l'Union St. Gilloise contro un'Atalanta mai in partita. Finisce 1-0, decide un gol al 70' di Khalalli. Nessuna reazione della squadra di Palladino, nemmeno dopo il gol subito. gazzetta.it OCCHIO AI DIFFIDATI! In caso di ammonizione, i seguenti giocatori, salteranno l'andata del match ad eliminazione diretta (playoff o ottavi che sia) ATALANTA: De Roon, Musah INTER: Bastoni, L. Martínez, Mkhitaryan JUVENTUS: Cabal, Cambiaso, Kelly, Loc x.com ++++ caso Orlandi, la foto inedita +++++ Quelle accuse di Ercole Orlandi ai servizi segreti e la foto di Marco Accetti con il turco Celebi, processato come complice di Agca La mia audizione in commissione bicamerale del 16 maggio 2024 riletta oggi, alla luce d facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.