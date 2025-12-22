L’Atalanta ha scoperto Yunus Musah da titolare | Sono felice come se fosse stato il mio debutto

Bergamo, 22 dicembre 2025 – Buona “la seconda” da titolare in maglia Atalanta per Junus Musah. Il 23enne centrocampista, americano di nascita e di passaporto ma cresciuto nel trevigiano, ieri ha disputato la sua seconda gara da titolare con la Dea, dopo quella di agosto a Parma con Juric in panchina, nel successo esterno per 1-0 sul campo del Genoa, offrendo una buona prestazione in mediana al fianco di Ederson. Finora il centrocampista classe 2002, 23 anni compiuti tre settimane fa, era stato un oggetto misterioso con appena 169 minuti disputati, ma di questi per l’appunto oltre la metà nella partita di Parma del 29 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

