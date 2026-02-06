Caso Epstein logica intimidatoria nella desecretazione dei documenti | così si proteggono i carnefici e non le vittime

Venerdì scorso il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici più di tre milioni di documenti legati a Jeffrey Epstein. La pubblicazione arriva con oltre un mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla legge, firmata dall’allora presidente Trump nel novembre 2025. La scelta di desecretare i documenti si rivela più che altro una mossa per proteggere chi ha favorito o coperto i comportamenti illeciti, lasciando le vittime in secondo piano. La vicenda si infittisce di dubbi e sospetti, mentre i documenti ancora nascosti alimentano un clima di

di Giacomo Gabellini Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato venerdì scorso oltre tre milioni di documenti relativi al finanziere Jeffrey Epstein, più di un mese dopo la scadenza prevista per la divulgazione ai sensi dell' Epstein Files Transparency Act, firmato dal presidente Trump il 19 novembre 2025. Questi documenti si riferiscono a testimonianze, affidavit, e-mail, registri di volo, accordi sottobanco che coinvolgono in attività spesso criminali figure di altissimo livello della politica, della finanza, dell'economia, dello spettacolo e della scienza dell'interno mondo occidentale. Da Bill Clinton a Ehud Barak, dal principe Andrea a Peter Thiel, da Elon Musk a Mark Zuckerberg, da Bill Gates a Noam Chomsky, da Harvey Weinstein a Leon Black.

