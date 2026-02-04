Rimossi migliaia di documenti relativi al caso Epstein le vittime dichiarano che la loro identità è stata compromessa

Dopo le proteste delle vittime, il Dipartimento di Giustizia ha deciso di cancellare migliaia di documenti sul caso Epstein dal suo sito web. Le vittime avevano denunciato che la loro identità era stata resa nota pubblicamente, mettendo a rischio la loro sicurezza. Ora, i documenti sono stati rimossi per tutelare la privacy di chi ha parlato.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rimosso migliaia di documenti relativi a Jeffrey Epstein dal suo sito, dopo che le vittime hanno dichiarato che la loro identità era stata compromessa. Gli avvocati delle vittime di Epstein hanno affermato che le imperfezioni contenute nei documenti pubblicati venerdì hanno “sconvolto” la vita di quasi 100 sopravvissuti. Nel comunicato sono stati inclusi indirizzi e-mail e foto di nudo in cui potevano essere identificati nomi e volti di potenziali vittime. I sopravvissuti hanno rilasciato una dichiarazione definendo la rivelazione “oltraggiosa” e affermando che non dovrebbero essere “nominati, esaminati e ritraumatizzati”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

