Caso Conceição l’equivoco della bellezza | segna la metà dei gol attesi e la Juve resta a secco

La Juventus si trova ancora a secco di gol, nonostante l’arrivo di Conceição, che doveva essere il protagonista in attacco. Il portoghese ha segnato appena la metà dei gol attesi, un dato che alimenta i dubbi sul suo rendimento. La squadra fatica a trovare la rete e l’attaccante, considerato un’arma in più, non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale. La speranza è che questa situazione si sistemi presto, ma finora i numeri parlano chiaro.

Esiste un paradosso tecnico che agita le riflessioni alla Continassa e riguarda l'uomo considerato, fino a pochi mesi fa, l'arma impropria del reparto offensivo bianconero: Francisco Conceição. Se la Juventus di questa stagione viene spesso descritta come una macchina capace di produrre volumi di gioco importanti senza però riuscire a capitalizzare, il fantasista portoghese ne è diventato l'emblema più lampante. Le recenti prestazioni contro l'Atalanta a Bergamo e nel turno precedente a Parma hanno acceso i riflettori su un deficit realizzativo che non è più solo una sensazione degli osservatori, ma una realtà certificata dai numeri.

