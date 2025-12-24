Conceicao Juve il portoghese resta in forte dubbio per Pisa | lavoro a parte alla Continassa in caso di forfait pronta quell’alternativa
Conceicao Juve, corsa contro il tempo per il match di Pisa: il portoghese ancora a parte con Cabal e McKennie, in caso di forfait pronto Miretti. L’avvicinamento della Juventus all’ultimo impegno ufficiale del 2025, la delicata trasferta di sabato contro il Pisa, è scandito dall’attesa febbrile per le condizioni fisiche dei suoi uomini chiave. Se la vittoria contro la Roma ha rilanciato prepotentemente le ambizioni di classifica dei bianconeri, ha anche lasciato in eredità qualche scoria muscolare che tiene col fiato sospeso lo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti. L’osservato speciale numero uno alla Continassa è senza dubbio Francisco Conceição. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortunio Conceicao: Juve in attesa di conoscere l’entità del problema del portoghese, ecco le primissime sensazioni dalla Continassa
Leggi anche: Juve, Conceição in dubbio per Pisa: Spalletti studia le alternative
Conceicao, Juve no limits: Siamo in alto per vincere. Poi le parole sull'infortunio; Verso Pisa-Juventus, chi recupera Spalletti: da Conceicao a Mckennie e Cabal, le ultime sugli infortunati; Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; Juventus danneggiata a Bologna: Lucumì alza di peso Conceiçao, manca il rigore ai bianconeri.
Conceicao sblocca Juventus-Roma: secondo gol in campionato per il portoghese - Passaggio del turco per l'ex Bologna che serve il portoghese nell'area di rigore, ... tuttojuve.com
Conceicao: "Per voi e per la Juventus, fino alla fine" - Con queste parole sul proprio account "Instagram", Francisco Conceicao, attaccante classe 2002 della Juventus e della ... tuttojuve.com
Juventus-Roma 2-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Conceicao e Openda, gli highlights - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
#Juve, Spalletti fa la conta. Cinque assenti e come stanno Bremer e Conceicao: le ultime dall’allenamento x.com
Colpo ‘alla Conceicao’ per la Juventus Il piano per portare questo big a Torino - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.