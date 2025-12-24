Conceicao Juve il portoghese resta in forte dubbio per Pisa | lavoro a parte alla Continassa in caso di forfait pronta quell’alternativa

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conceicao Juve, corsa contro il tempo per il match di Pisa: il portoghese ancora a parte con Cabal e McKennie, in caso di forfait pronto Miretti. L’avvicinamento della  Juventus  all’ultimo impegno ufficiale del 2025, la delicata trasferta di sabato contro il Pisa, è scandito dall’attesa febbrile per le condizioni fisiche dei suoi uomini chiave. Se la vittoria contro la Roma ha rilanciato prepotentemente le ambizioni di classifica dei bianconeri, ha anche lasciato in eredità qualche scoria muscolare che tiene col fiato sospeso lo staff tecnico guidato da  Luciano Spalletti. L’osservato speciale numero uno alla Continassa è senza dubbio  Francisco Conceição. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

