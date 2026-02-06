Casagiove Tesla sfonda cavalcavia e precipita sui binari | paura vicino alla ferrovia

Questa mattina a Casagiove si è verificato un incidente che ha fatto scattare il panico. Una Tesla, per cause ancora da chiarire, ha sfondato il cavalcavia vicino alla ferrovia FS e si è ribaltata sui binari. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la scena ha creato scompiglio tra i residenti e gli operai che lavorano nella zona. La polizia sta indagando per capire cosa abbia causato l’incidente.

Paura questa mattina a Casagiove, dove una Tesla è precipitata dal cavalcavia della rete ferroviaria FS, finendo ribaltata nelle immediate vicinanze dei binari ferroviari. L’incidente stradale ha coinvolto una sola auto e ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta. La squadra dei Vigili del Fuoco, partita dalla sede centrale di Caserta, è giunta rapidamente sul posto nei pressi del cavalcavia ferroviario. I soccorritori hanno riscontrato che il veicolo, dopo aver sfondato le barriere di protezione, era precipitato al di sotto della struttura, ribaltandosi tra la vegetazione a ridosso dei binari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

