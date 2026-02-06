Carnevale a Gianico | dal tradizionale alle celebrazioni moderne

Alle 13:45, bambini e famiglie si sono radunati davanti alla scuola primaria di Gianico per dare il via alle celebrazioni di carnevale. La giornata mescola tradizione e allegria, con sfilate, maschere e tanta creatività. La festa prosegue tra musica, colori e il sorriso di chi partecipa, in un pomeriggio che mette insieme storia e divertimento.

**Carnevalando a Gianico: il pomeriggio della festa tra storia, folklore e creatività** Un pomeriggio di carnevale è iniziato alle 13:45, con un ritrovo e una partenza dalla Scuola Primaria di Gianico. A seguire, un incontro tra i gruppi di Gianico e Artogne in Piazza Courcelles, alle 14:30, e una sfilata itinerante che proseguirà fino a Pian Camuno, con tappa finale in Piazza Giuseppe Verdi alle 15:30. È questo il programma di Carnevalando, evento annuale che quest'anno celebra il suo ventesimo compleanno, con un'edizione dedicata alla comunità e alla creatività locale. Un momento di unità e allegria, che riunisce persone di tutte le età in un'esperienza unica, con maschere colorate, carri storici, spettacoli live, e un'atmosfera di convivialità.

