La partita tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e la squadra avversaria torna a riaccendere l’interesse nel campionato di pallavolo femminile. Dopo il turno di riposo, le ragazze di Carletti si preparano a consolidare la loro sesta posizione in classifica. La sfida si presenta come un’occasione importante per rafforzare il percorso e mantenere il passo con le prime della classe.

Un derby importante nel panorama della pallavolo femminile torna a riscaldare la scena: la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia scende in campo dopo il passaggio alle semifinali di Challenge Cup, pronto a misurarsi con la Cbf Balducci in un incontro dal peso specifico elevato. L’evento è in programma domenica 8 febbraio alle 17 al PalaFontescodella di Macerata e promette ritmo intenso, punti pesanti e una sfida tra due rivali vicine in classifica. La gara vede entrambe le formazioni ambire a obiettivi importanti: la Megabox intende consolidare il sesto posto in classifica, mantenendo il margine attuale e allontanando le inseguitrici. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Carletti: "Punti fondamentali per consolidare la sesta posizione

