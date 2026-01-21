Capitale della Cultura 2028 esclusa Bacoli Il sindaco | Spero non sia scelta politica
Capitale della Cultura 2028, Bacoli esclusa tra le finaliste. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione esprime il suo rammarico e spera che la decisione non sia influenzata da motivazioni politiche. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sull’imparzialità del processo di selezione, evidenziando l'importanza di un criterio meritocratico e condiviso per valorizzare al meglio il patrimonio culturale del territorio.
Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione dopo l'esclusione di Bacoli dalle finaliste: "Mi auguro che le tessere di partito non abbiano avuto alcun peso".🔗 Leggi su Fanpage.it
Bacoli fuori dalla finale di Capitale della Cultura 2028, il sindaco: “Non è una sconfitta, ma una tappa”Bacoli non è stata selezionata tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.
