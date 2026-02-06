Cambio programmazione Io sono Farah pubblico avvisato | Mediaset ha deciso così

Questa sera Mediaset cambia nuovamente il palinsesto, con una modifica improvvisa nel prime time. La decisione arriva senza preavviso e lascia gli spettatori un po’ sconcertati, soprattutto chi aveva programmato di seguire i programmi abituali. La rete cerca di adattarsi alle abitudini di un pubblico sempre più difficile da fidelizzare, ma questa mossa può creare confusione tra gli utenti.

Nuovo scossone nel palinsesto di Mediaset, che ancora una volta decide di rimescolare il prime time nel tentativo di intercettare un pubblico sempre più frammentato. La settimana televisiva si apre così con una scelta che cambia le abitudini degli spettatori e ridefinisce l’equilibrio tra le fiction di punta, spostando titoli già avviati e ricalibrando le serate più strategiche. Il cambio più evidente riguarda Io sono Farah, che da questa settimana approda ufficialmente al venerdì sera. Una collocazione tutt’altro che casuale, pensata per presidiare una fascia delicata, mentre Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik viene spostata al martedì.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Mediaset Cambio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mediaset Cambio

Argomenti discussi: Io Sono Farah, cancellata la puntata in prima serata del 27 gennaio: i motivi dello stop; Cambio di palinsesto Canale 5: La Forza di una Donna sbarca in seconda serata; Mediaset, cambio programmazione 3 febbraio 2026: cosa succede a La Forza di una donna e Io sono Farah; Variazione palinsesto Mediaset, 6 febbraio: Io sono Farah torna nel serale di Canale 5 al posto di Colpa de...

Cambia la programmazione di Canale5 di venerdì 6 febbraio 2026: Colpa dei sensi salta, al suo posto Io sono FarahCambiamenti in arrivo nel palinsesto di Canale5. Salta l'appuntamento con Colpa dei Sensi previsto per oggi, venerdì 6 febbraio 2026. Al posto della Fiction arriva Io sono Farah. Scopriamo insieme cos ... comingsoon.it

Io sono Farah, cambio programmazione: cancellata la puntata serale di martedì 10/02La soap opera turca con Demet Ozdemir, quindi, risulta cancellata dalla programmazione serale di Canale 5 del prossimo martedì e al momento non risulterebbe in palinsesto nei prossimi giorni, dato che ... it.blastingnews.com

Cambio di programmazione su Canale 5: “Io sono Farah” in onda venerdì 6 febbraio al posto di “Colpa dei sensi” Scopri cosa hanno detto nei commenti! facebook