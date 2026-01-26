Io sono Farah Mediaset stravolge tutto | la nuova programmazione

La soap “Io sono Farah” subisce un altro cambiamento di programmazione, questa volta in occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio 2026. Mediaset ha deciso di rivedere il palinsesto per dare spazio a un film dedicato alla memoria delle vittime dell’Olocausto. Pertanto, l’episodio della serie con Demet Özdemir, inizialmente previsto per la serata di martedì, non andrà in onda nel prime time e sarà sostituito da un film in prima visione assoluta. La pellicola che prenderà il posto di “Io sono Farah” è “L’ultima volta che siamo stati bambini”, con Claudio Bisio protagonista. Questo film, che racconta la storia di quattro bambini durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato scelto per onorare il Giorno della Memoria.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

