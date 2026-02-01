Carolyn Smith oggi a Verissimo la lotta contro il tumore

Carolyn Smith torna a Verissimo per parlare della sua battaglia contro il tumore. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle si siede davanti a Silvia Toffanin per raccontare la sua esperienza, a dieci anni dalla diagnosi di tumore al seno. Un confronto sincero, senza filtri, sul percorso che l’ha portata a vivere con coraggio questa sfida.

(Adnkronos) – Carolyn Smith sarà ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo. La coreografa, capitana della giuria di Ballando con le stelle, torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontarsi, per parlare delle sue condizioni di salute e dei dieci anni di lotta contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2015. Sono trascorsi più di dieci anni da quando Carolyn Smith lotta duramente contro questo "intruso": "Ogni tre settimane devo fare la chemio, ma ormai ci sono abituata", aveva raccontato la coreografa nello studio di SIlvia Toffanin ospite lo scorso 25 gennaio 2025. “Ho avuto un momento buio della mia vita, non sapevo come reagire.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Carolyn Smith, nota coreografa e giudice di Ballando con le stelle, condivide con il Corriere della Sera il suo percorso contro il tumore, che ha scoperto grazie alla sensibilità della sua cagnolina Scotty.

