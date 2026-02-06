Calvarese corregge Fabbri | Su Cambiaso era rigore De Roon lo cintura al collo

Durante la partita, l’arbitro Calvarese ha corretto le decisioni di Fabbri. Su Cambiaso, ha assegnato un rigore che prima era stato negato. Inoltre, ha segnalato che De Roon ha cinturato il collo a un avversario, intervenendo per chiarire una situazione discussa. La scena ha acceso le polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La moviola di Atalanta Juve dell'ex arbitro. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, commenta su Tuttosport l' operato dell'arbitro Fabbri in Atalanta Juve. La sua analisi: « Michael Fabbri pasticcia con i rigori in una partita intensa, con l'arbitro emiliano che prima viene corretto dal Var Abisso in occasione del rigore concesso all'Atalanta, e poi decide di non fischiarne uno alla Juventus durante il secondo tempo. Ma andiamo con ordine. Partiamo proprio dall'episodio che porta in vantaggio la squadra di Raffaele Palladino: Bremer colpisce di braccio, intercettando un tentativo di cross di Ederson da pochi metri.

