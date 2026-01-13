Arbitri su Lazio Fiorentina De Marco | Era rigore la trattenuta di Pongracic su Gila

Durante la partita tra Lazio e Fiorentina, l’arbitro De Marco ha commentato un episodio chiave: il contatto tra Pongracic e Gila, ritenuto da lui stesso da rigore. La trattenuta, secondo l’arbitro, avrebbe meritato una revisione sul campo, poiché si trattava di un fallo punibile con calcio di rigore. Questo episodio ha suscitato discussioni tra tifoserie e addetti ai lavori, evidenziando l’importanza delle decisioni arbitrali in match di alto livello.

"Contatto tra Pongracic e Gila? Avremmo preferito l'on-field review, perché la trattenuta era tale da essere punita con un calcio di rigore". Lo ha detto l'ex arbitro internazionale Andrea De Marco a Open Var, su Dazn, commentando uno degli episodi più discussi di Lazio-Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arbitri su Lazio Fiorentina, De Marco: “Era rigore la trattenuta di Pongracic su Gila” Leggi anche: Pongracic tira la maglia di Gila in area in Lazio-Fiorentina: per l’arbitro Sozza e il VAR non è rigore Leggi anche: Milan-Fiorentina, De Marco: “Non c’era rigore su Gimenez” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Arbitri, puniti Sozza e i varisti di Lazio-Fiorentina. Marchetti ok in Napoli-Verona; Arbitri, la resa dei conti: Sozza e i Var sospesi. Sale la tensione interna; Pongracic tira la maglia di Gila in area in Lazio-Fiorentina: per l'arbitro Sozza e il VAR non è rigore; Arbitri, un disastro continuo: Sozza e Pezzuto sospesi dopo Lazio-Fiorentina. Calvarese sugli arbitri: "Abbassiamo i toni! Tutti devono aiutare..." - Tengono banco le polemiche relative al mondo arbitrale in Serie A, soprattutto in casa Lazio dopo gli episodi avvenuti nella gara contro la Fiorentina. lalaziosiamonoi.it

Open Var, De Marco su Lazio-Fiorentina: «Su Gila era rigore, non c'è quello su Gudmundsson. Biancocelesti penalizzati» - Con lieve ritardo e quasi una settimana di distanza dal turno infrasettimanale tra Lazio e Fiorentina, nell’ultima puntata del programma di Dazn “Open Var” arrivano le ... msn.com

Moviola Lazio Fiorentina, sotto la lente l’episodio dell’area biancoceleste: richiamo all’On Field Review, il giudizio tecnico dell’ex arbitro De Marco - Moviola Lazio Fiorentina, sotto la lente l’episodio dell’area biancoceleste: richiamo all’On Field Review, il giudizio tecnico dell’ex arbitro De Marco Nel consueto spazio dedicato alla moviola di Laz ... lazionews24.com

Adani furioso dopo il rigore non dato a Fiorentina-Cremonese:”L’arbitro non conta più niente”

Greenwood, arbitri e tifosi: Lotito riscrive la realtà Lotito accusa i tifosi per Greenwood e i torti arbitrali. Ma i fatti raccontano un’altra verità: mercato, politica e scelte societarie. https://www.since1900.it/greenwood-lotito-tifosi-arbitri-lazio-verita/ #Greenwood #Loti - facebook.com facebook

La #Lazio, quando si parla di #arbitri, continua a non trovare pace. E quello del match contro la #Fiorentina, è stato solo l'ultimo di una lunga serie di episodi controversi Lo sfogo di Nando Orsi e Luigi Salomone VIDEO COMPLETO NEI COMMENTI #Lazi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.