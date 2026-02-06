Calciomercato l’ex Milan e ora alla Roma vicinissimo all’addio! Il Besiktas è ai dettagli le ultimissime

Da calcionews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Devis Vasquez sta per lasciare la Roma e trasferirsi al Besiktas. L’operazione è ormai ai dettagli e si chiude entro questa sera, con il club turco che ha ormai definito l’accordo. Il portiere, cresciuto tra Milan ed Empoli, si prepara a cambiare aria dopo aver vestito la maglia giallorossa.

