Inter News 24 Calciomercato Inter, Marotta rompe gli indugi: vuole regalarsi quell’acquisto da 30 milioni di euro! Ecco di chi si tratta. La pianificazione del futuro in casa Inter è già entrata nel vivo, con una priorità assoluta cerchiata in rosso sull’agenda della dirigenza: la difesa dei pali. In vista della prossima stagione sportiva, che con ogni probabilità sancirà l’addio definitivo di Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero il cui ciclo in nerazzurro sembra giunto al termine, il club di Viale della Liberazione ha un nome ben preciso in testa. Il profilo ideale individuato per raccogliere l’eredità tra i pali è quello di Guglielmo Vicario, attuale estremo difensore del Tottenham e punto fermo nel giro della Nazionale italiana, apprezzato per la sua reattività e l’esperienza internazionale maturata in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta rompe gli indugi: vuole regalarsi quell’acquisto da 30 milioni di euro! Ora vuole convincere Oaktree

