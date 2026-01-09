Calciomercato Inter il primo colpo del nuovo anno è Mlacic | affare in chiusura

L’Inter ha avviato le trattative per il calciomercato, puntando a rafforzare la rosa con acquisti mirati. Il primo colpo del nuovo anno è Mlacic, in fase di definizione. La società mantiene un approccio equilibrato, valutando attentamente le opportunità sia per il mercato in corso che per le strategie future.

Calciomercato Inter. L'Inter continua a muoversi con attenzione sul mercato, guardando sia alle esigenze immediate di gennaio sia alle strategie in vista dell'estate. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, uno dei nomi che stanno prendendo sempre più quota per il futuro della difesa nerazzurra è quello di Branimir Mlacic. Calciomercato Inter: affare da 5 milioni circa. Il giovane talento dell'Hajduk Spalato è considerato un profilo ideale per avviare un processo di ringiovanimento del reparto arretrato. In viale della Liberazione sarebbe già stato messo a disposizione un budget intorno ai 5 milioni di euro per convincere il club croato a lasciarlo partire, forte anche dei buoni rapporti esistenti tra le due società.

