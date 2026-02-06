Bubba Carino Necco Galeazzi e tanti altri | gli indimenticabili inviati di 90° Minuto

La morte di Cesare Castellotti riporta alla mente le domeniche pomeriggio di 90° Minuto, il programma che ha fatto sognare intere generazioni di tifosi. Tra gli inviati più amati ci sono Bubba, Carino, Necco e Galeazzi, volti familiari che hanno seguito il calcio e le vicende sportive con passione e spontaneità. Ricordarli significa rivivere gli anni d’oro di quella trasmissione, capace di tenere incollati milioni di italiani davanti alla TV.

Più che un mezzobusto, uno scioglilingua: toninocarinodaascoli. Della banda di Paolo Valenti è stato, probabilmente, il più sbeffeggiato, il più bersagliato dalle critiche, ma le ha parate tutte, fino all'ultimo giorno di vita. L'ultimo che ci ha lasciato, giovedì 5 febbraio. Castellotti si distingueva per le giacche, sempre vistose, sgargianti, a righe o a quadrettoni. Tifoso del Torino, collezionava autografi (ne aveva migliaia) e lettere di personaggi famosi, da Napoleone Bonaparte a Garibaldi. Valenti lo adorava. Al punto che quando le squadre genovesi non erano in Serie A, pur di farlo apparire in trasmissione gli affidò il punto sulla Serie B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bubba, Carino, Necco, Galeazzi e tanti altri: gli indimenticabili inviati di 90° Minuto

