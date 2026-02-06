Borghezio Cicalone e pure Soumahoro | la corte dei miracoli di Vannacci che già inciampa tra proclami e gaffe

Nel centrodestra si torna a parlare di Borghezio, Cicalone e Soumahoro, ma questa volta il protagonista è il nuovo partito ultrasovranista di Vannacci. Tra proclami, gaffe e qualche parola di troppo, i vecchi e nuovi volti si incrociano in una scena che ricorda più una corte dei miracoli che una forza politica stabile. Le divisioni sono evidenti e le uscite pubbliche si susseguono, spesso tra fraintendimenti e tensioni. La sensazione è che questa formazione, nata tra polemiche e contraddizioni, fatichi a trovare una

«E statte zitto, e statte zitto, e statte zitto, a Cicalò!». Al momento pare che Nando Mericoni, l'Alberto Sordi di Un americano a Roma, sia il più deciso nell'invitare alla prudenza l'amico Cicalone: ma sei sicuro di andarti a ficcare in questa avventura con Roberto Vannacci? C'è da dire che pure il Cicalone dei giorni nostri, al secolo Simone Ruzzi, quello che si butta nella mischia a prendere pugni dai borseggiatori che bracca sulla metropolitana, sulla vicenda diventa diplomatico e sgusciante che manco Mazzarino. Ma come? Non sei tu l'ex campione di Kickboxing, quello che, con la faccia pesta, sfida gli aggressori? «Siete delle pippe, i vostri cazzotti non mi hanno fatto nulla, sono qui».

