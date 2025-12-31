In viale Lombardia a Rozzano, molte persone si presentano quotidianamente per ritirare il pacco di cibo presso l’associazione Area 51, simile al “Pane Quotidiano” di Milano. La lunga fila testimonia le difficoltà economiche di alcune famiglie, molte delle quali faticano a arrivare a fine mese. Questa realtà evidenzia la crescente richiesta di supporto alimentare nella comunità locale.

Rozzano (Milano) – Sono davvero tanti in coda in questi giorni per ritirare la sacca del cibo ad Area 51 in viale Lombardia, sorta di equivalente rozzanese del “Pane Quotidiano“ a Milano. Ci sono tanti italiani del quartiere popolare, tra molti stranieri: in coda egiziani, tunisini, cinesi, ucraini, romeni. E tanti altri ancora che vengono dai comuni vicini: da Corsico, Trezzano, Cesano, San Giuliano Milanese. Tutti per un pacco alimentare che servirà loro per poter festeggiare la fine dell’anno in modo dignitoso. Un’emergenza quotidiana. Ma non sono casi isolati, né code “una tantum“. Piuttosto, un’emergenza quotidiana causata dalla mancanza in casa (quando c’è, la casa) di beni di prima necessità per vivere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centinaia in coda per il pacco di cibo: “Non riusciamo ad arrivare a fine mese”

